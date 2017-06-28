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Аграмунт погрожує ПАРЄ судом через спроби позбавити його посади

Середа, 28 червня 2017, 11:54
Версія для друку Коментарі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт вивчає можливість оскаржити в суді рішення ПАРЄ, яке відкрило шлях до його відставки, і вже почав здійснювати кроки для цього.

Про це йдеться у статті "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ", опублікованій на сайті "Європейської правди".

Російська державна агенція ТАСС поширила коментар "офіційного представника" чинного президента ПАРЄ, наданий агенції. В ньому політик звинуватив у своїх проблемах "русофобів та скандинавів" та заявив, що хотів би оскаржити рішення ПАРЄ.

"Зміна до регламенту, схвалена Асамблеєю, є атакою щодо правової держави", - сказав представник глави ПАРЄ. За його словами, тепер цей орган "втратить весь свій кредит довіри і розділить держави Ради Європи". Він також уточнив, що "адвокати Аграмунта вивчають питання" можливого оскарження резолюції.

Наразі лишається незрозумілим, до якого суду Аграмунт має намір позиватися.

Відомо також, що він вирішив оскаржувати рішення групи Європейської народної партії. Як повідомлялося раніше, в понеділок група ЄНП схвалила рішення про недовіру Аграмунту. Чинний президент ПАРЄ вважає це рішення недійсним і офіційно повідомив про це власну групу.

В продовження цієї суперечки Європейська народна партія виключила Аграмунта зі своєї групи в ПАРЄ.

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