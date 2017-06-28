Суд в Чехії остаточно ліквідував "представництво ДНР" як незаконне

Середа, 28 червня 2017, 14:41

Обласний суд в Остраві в середу прийняв рішення ліквідувати самопроголошене "почесне консульство Донецької народної республіки", визнавши його діяльність незаконною.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Суд також ухвалив рішення про створення офіційного ліквідатора, щоб забезпечити всі необхідні формальності. Рішення не є остаточним, тому що "консульство" розглядає його як політично мотивоване і збирається подати апеляцію.

Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.

Так зване "представництво ДНР" відкрилося в Остраві минулого року, його очолила проросійська активістка Нела Ліскова. МЗС Чехії заявило, що цей центр не є офіційною дипломатичною місією, і подав скаргу до суду.

У чеському МЗС також підкреслили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул "Почесний консул", який процедурно знаходиться у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

Нагадаємо, організатори "Представницького центру ДНР" в Чехії мають зв’язки із російськими організаціями, що фінансуються Кремлем.

Детальніше читайте у статті "Дипломати з автоматом": як донецькі сепаратисти створюють міф про своє консульство в ЄС".