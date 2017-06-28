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МЗС через атаку вірусів включив резервну систему оформлення віз в аеропортах

Середа, 28 червня 2017, 15:04
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Міністерство закордонних справ стверджує, що змогло запобігти збоям у комп’ютерній системі оформлення віз іноземцям по прибуттю в Україну, увімкнувши резервну систему.

Про це заявив "Європейській правді" керівник Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев

"Проблем у оформленні віз іноземцям в Борисполі, Жулянах та Одесі у зв’язку з вірусом не було. Усі перейшли на дублюючу програму", - розповів він, коментуючи системні збої, які ускладнили роботу українських аеропортів.

Як відомо, нещодавно Україна запровадила у міжнародних аеропортах Бориспіль, Жуляни та Одеса оформлення віз по прибуттю для громадян кількох десятків держав.

Дипломат запевнив, що оформлення віз перевели на резервний режим ще до імовірного виникнення проблем.

"Перейшли, не очікуючи збоїв. Відключили наші сервери і задіяли програму "Реноме", що не потребує мережі та доступу до інтернету", - пояснив він.

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