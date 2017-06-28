Кібератака вірусу Petya схожа на WannaCry, але складніша - Європол

Середа, 28 червня 2017, 17:38

Комп'ютерний вірус "Petya", який у вівторок атакував Україну, а пізніше поширився по країнах Європи і світу, схожий на попередню атаку вірусу WannaCry, але більш складний.

Про це йдеться у повідомленні Європолу.

"Це ще один серйозна атака з глобальним впливом, хоча число постраждалих ще не відомо. Є чіткі збіги з атакою WannaCry, але є також ознаки більш складної атаки, призначеної для використання різноманітних вразливостей. Це демонстрація того, як масштабно розвивається кіберзлочинність і, знову ж таки, нагадування компаніям про важливість прийняття відповідних заходів кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після перших повідомлень про вірус Європол створив термінову координаційну комісію і в даний час активно стежить за поширенням вірусу.

"Ми знаходимося в тісному контакті з правоохоронними органами із заражених країн та ключових партнерів галузі, щоб оцінити вплив цього нападу, координувати дії та об'єднати зусилля. На цьому етапі ще неможливо сказати, скільки було постраждалих", - зазначили у Європолі.

Європол рекомендує у разі зараження комп’ютерних систем ні в якому разі не платити хакерам.

"Ви будете не тільки фінансувати злочинців, але й навряд чи отримаєте доступ до ваших файлів. Це особливо актуально у випадку з Petya, тому що обліковий запис електронної пошти, який використовується для керування вимогами щодо викупу, був заблокований", - йдеться у повідомленні.

Також в разі кібератаки рекомендується повідомити місцеву поліцію і зберегти копію фішингового електронного листа.

Необхідно також відключити заражений пристрій від Інтернету. Якщо заражений пристрій є частиною мережі, спробуйте якнайшвидше ізолювати його, щоб запобігти поширенню вірусу на інші машини.

"Потім ви можете відформатувати жорсткий диск, переінсталювати операційну систему та додатки, запускати будь-які доступні оновлення та, нарешті, відновити заблоковані файли з вашого резервного пристрою", - зазначають в Європолі.

Як відомо, вірус WannaCry атакував урядові та комерційні установи з 12 травня 2017 року. Одними з перших були атаковані комп'ютери Іспанії, згодом вірус поширився на інші країни. Від вірусу також постраждали комп'ютери приватних осіб.

Станом на 17 червня заражені комп'ютери 150 країн, кількість заражених комп'ютерів перевищила 500 тисяч.