Знайти
АКТУАЛЬНО

Кібератака вірусу Petya схожа на WannaCry, але складніша - Європол

Суд в Чехії остаточно ліквідував "представництво ДНР" як незаконне

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року

НАТО допоможе Україні захиститися від кібератак - Столтенберг

Аграмунт погрожує ПАРЄ судом через спроби позбавити його посади

У Швейцарії відновлюються переговори щодо возз'єднання Кіпру



Кібератака вірусу Petya схожа на WannaCry, але складніша - Європол

Середа, 28 червня 2017, 17:38
Версія для друку Коментарі

Комп'ютерний вірус "Petya", який у вівторок атакував Україну, а пізніше поширився по країнах Європи і світу, схожий на попередню атаку вірусу WannaCry, але більш складний.

Про це йдеться у повідомленні Європолу.

"Це ще один серйозна атака з глобальним впливом, хоча число постраждалих ще не відомо. Є чіткі збіги з атакою WannaCry, але є також ознаки більш складної атаки, призначеної для використання різноманітних вразливостей. Це демонстрація того, як масштабно розвивається кіберзлочинність і, знову ж таки, нагадування компаніям про важливість прийняття відповідних заходів кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після перших повідомлень про вірус Європол створив термінову координаційну комісію і в даний час активно стежить за поширенням вірусу.

"Ми знаходимося в тісному контакті з правоохоронними органами із заражених країн та ключових партнерів галузі, щоб оцінити вплив цього нападу, координувати дії та об'єднати зусилля. На цьому етапі ще неможливо сказати, скільки було постраждалих", - зазначили у Європолі.

Європол рекомендує у разі зараження комп’ютерних систем ні в якому разі не платити хакерам.

"Ви будете не тільки фінансувати злочинців, але й навряд чи отримаєте доступ до ваших файлів. Це особливо актуально у випадку з Petya, тому що обліковий запис електронної пошти, який використовується для керування вимогами щодо викупу, був заблокований", - йдеться у повідомленні.

Також в разі кібератаки рекомендується повідомити місцеву поліцію і зберегти копію фішингового електронного листа.

Необхідно також відключити заражений пристрій від Інтернету. Якщо заражений пристрій є частиною мережі, спробуйте якнайшвидше ізолювати його, щоб запобігти поширенню вірусу на інші машини.

"Потім ви можете відформатувати жорсткий диск, переінсталювати операційну систему та додатки, запускати будь-які доступні оновлення та, нарешті, відновити заблоковані файли з вашого резервного пристрою", - зазначають в Європолі.

Як відомо, вірус WannaCry атакував урядові та комерційні установи з 12 травня 2017 року. Одними з перших були атаковані комп'ютери Іспанії, згодом вірус поширився на інші країни. Від вірусу також постраждали комп'ютери приватних осіб.

Станом на 17 червня заражені комп'ютери 150 країн, кількість заражених комп'ютерів перевищила 500 тисяч.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:38
Кібератака вірусу Petya схожа на WannaCry, але складніша - Європол
17:18
Остаточну кількість загиблих у пожежі в Лондоні встановлять за кілька місяців
16:54
У Польщі скликали кризову групу уряду через кібератаки
16:27
У Сирії в результаті авіаудару загинули десятки цивільних
16:02
Британії може знадобитися перехідний період, але він не буде необмеженим - Мей
15:24
Макрон запросив Трампа на День взяття Бастилії, президент США поки не відповів
15:04
МЗС через атаку вірусів включив резервну систему оформлення віз в аеропортах
14:41
Суд в Чехії остаточно ліквідував "представництво ДНР" як незаконне
14:17
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року
13:43
Заступник генсека НАТО очолить роботу альянсу по боротьбі з тероризмом
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Повернення Берлусконі та розквіт євроскептиків: стрес-тест для італійської політики

Вибір простих італійських виборців зупиняється на традиційних консерваторах, та, навіть, євроскептиках. Як, наприклад, партія "Ліга Півночі", яка не лише обіцяє обмежити потоки мігрантів, але також агітує виборців до виходу Італії з єврозони та ЄС...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ

Влітку "показового покарання" не буде: рішення щодо Аграмунта відклали на осінь. Наразі він відмовляється виконувати домовленості про свою відставку, втік зі Страсбурга в Іспанію і тим самим вкотре погіршив ситуацію для себе. "Європейська правда" з'ясувала деталі "аграмунтгейта"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  