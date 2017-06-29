Трамп прийняв запрошення Макрона і 14 липня приїде на День взяття Бастилії

Четвер, 29 червня 2017, 08:32

Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення французького колеги Еммануеля Макрона відвідати урочисті заходи з нагоди Дня взяття Бастилії 14 липня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Під час цьогорічної церемонії також відзначатимуть 100 років з моменту вступу США в Першу світову війну на боці Франції.

Як відомо, позиції Макрона і Трампа значно відрізняються щодо низки питань, зокрема проблем зміни клімату. Макрон критикував рішення президента США відмовитися від Паризької кліматичної угоди яку США підписали в 2015 році.

Нещодавно Макрон та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потролили Трампа щодо його ставлення до питань зміни клімату.