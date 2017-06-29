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США посилюють заходи безпеки на рейсах з-за кордону

Четвер, 29 червня 2017, 12:25
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Сполучені Штати посилюють вимоги до заходів безпеки на авіарейсах, які прибувають до країни з-за кордону.

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі, повідомляє Reuters.

Авіакомпанії зобов’яжуть запровадити більш ретельні перевірки пасажирів та співробітників летовищ, скануючи електроніку у ручній поклажі на виявлення слідів вибухівки.

Ці заходи торкнуться 325 тисяч пасажирів на борту близько 2 тисяч рейсів, які щодня прибувають у США з понад сотні країн світу.

Сполучені Штати в березні заборонили перевозити електроніку у ручній поклажі на рейсах з Єгипту, Саудівської Аравії, Кувейту, Катару, Туреччини та інших країн. Таким чином намагаються запобігти пронесенню бомб на борт повітряних суден.

Адміністрація президента США роздумувала над повною забороною електроніки у ручній поклажі, але відмовилась від цієї ідеї.

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