У Міноборони РФ назвали новий британський авіаносець "зручною ціллю"

Четвер, 29 червня 2017, 13:52

У Міноборони РФ заявили, що новий авіаносець британського флоту "Королева Єлизавета" являє собою лише "зручну морську мішень".

Про це сказав представник військового відомства генерал Ігор Конашенков, повідомляє РІА Новості.

За його словами, британський авіаносець здатний лише випускати літаки, перебуваючи в оточенні бойових кораблів, суден забезпечення і підводних човнів.

"Тому, на відміну від авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов", оснащеного зенітним, протичовновим і, найголовніше, протикорабельним ракетним озброєнням "Граніт", британський авіаносець - всього лише зручна великогабаритна морська ціль", - сказав Конашенков.

Його репліка прозвучала у відповідь на слова глави Міноборони Британії Майкла Феллона, який порівнюючи два корабля, назвав російський авіаносець "застарілим".

"Ви бачили цей застарілий "Адмірал Кузнєцов", що пропливав через Ла-Манш кілька місяців тому, я думаю, що росіяни будуть дивитися на наш корабель з деякою заздрістю", - сказав він.

Нагадаємо, 26 червня новий авіаносець британського військово-морського флоту "Королева Єлизавета" вперше вирушив у відкрите море для випробувань.

Авіаносець є найбільшим військовим кораблем, коли-небудь побудованим для британського флоту.