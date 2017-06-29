Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію 11 липня - журналіст

Четвер, 29 червня 2017, 16:48

Угода про асоціацію Україна-ЄС буде остаточно затверджена Радою ЄС 11 липня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" Угоді про асоціацію з Україною. Міністри остаточно схвалять Угоду 11 липня і вона набере чинності 1 вересня", - повідомив журналіст.

EU ambs have now green lighted the #Ukraine assoc agreement. ministers will give final approval 11/7 & it finally enters into force on 1 Sep — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 29 червня 2017 р.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

1 червня король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 8 червня сплив термін подачі можливої апеляції.

15 червня Нідерланди передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

В Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.