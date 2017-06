Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію 11 липня - журналіст

Угода про асоціацію Україна-ЄС буде остаточно затверджена Радою ЄС 11 липня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" Угоді про асоціацію з Україною. Міністри остаточно схвалять Угоду 11 липня і вона набере чинності 1 вересня", - повідомив журналіст.

EU ambs have now green lighted the #Ukraine assoc agreement. ministers will give final approval 11/7 & it finally enters into force on 1 Sep