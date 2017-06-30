Парламент Британії висловив довіру уряду Терези Мей

П'ятниця, 30 червня 2017, 08:51

Парламент Великої Британії проголосував на користь прийняття програми консерваторів і таким чином висловив довіру уряду на чолі з прем'єром Терезою Мей.

Про це повідомляє Reuters.

За запропоновану урядом законодавчу програму віддали голоси 323 депутати і 309 парламентаріїв виступили проти.

Голосування стало серйозним випробуванням для Терези Мей і її Консервативної партії, яка за підсумками парламентських виборів втратила абсолютну більшість в нижній палаті парламенту.

Мей перервала свій короткий візит до Берліна, щоб бути присутньою на голосуванні, те ж саме зробив міністр оборони Майкл Феллон, який залишив Брюссель.

Голосування пройшло не без труднощів. Опозиційні партії запропонували поправки, які перевіряли дисципліну прихильників Мей, і уряду довелося піти на поступку у питанні абортів, надавши жінкам з Північної Ірландії доступ до спеціалізованих фондів в Англії.

Інші поправки оскаржували позицію з приводу виходу Британії з Європейського Союзу, вимагаючи, щоб країна залишилася в єдиному ринку блоку. Вони були відкинуті.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в процесі переговорів про створення коаліції з "Демократичною юніоністською партією" (DUP) пообіцяла збільшити видатки для Північної Ірландії на 1 млрд. фунтів.

Обіцянка про більше фінансування, яке становить додаткові 354 фунтів на особу в Північній Ірландії протягом двох років, викликала гнів у Шотландії та Уельсі. Терезу Мей звинувачують в тому, що вона фактично купила лояльність північноірландців.