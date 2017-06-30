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Сенат США вніс правки в законопроект про санкції проти Росії

П'ятниця, 30 червня 2017, 09:43
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Сенат США доопрацював законопроект про санкції проти Росії та Ірану на вимогу республіканців, таким чином тепер його зможуть розглянути у Палаті представників.  

Про це повідомляє Reuters.

Внести технічні зміни до закону вимагали члени Республіканської партії. Вони наполягали, що законопроект порушує Конституцію США.

Демократи звинуватили республіканців в тому, що вони хочуть "вбити законопроект", щоб догодити Дональду Трампу. Республіканці, заявляли, що їх зауваження носили лише процесуальний характер.

Тепер законопроект буде направлений на розгляд у Палату представників. Через те, що Конгрес наступного тижня матиме перерву, законопроект буде розглянуто вже після саміту G20, під час якого відбудеться зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Після схвалення Палатою представників законопроект має підписати Дональд Трмап.

Нагадаємо, Сенат США 15 червня майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США.

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