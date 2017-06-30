У Німеччині соціальні мережі штрафуватимуть на 50 млн євро за "мову ворожнечі"

П'ятниця, 30 червня 2017, 11:59

Німецький Бундестаг схвалив законопроект, який передбачає штрафи для соціальних мереж у розмірі до 50 мільйонів євро, якщо вони затягуватимуть із видаленням постів, що містять мову ворожнечі та інший "нелегальний контент".

За відповідний законопроект німецькі парламентарі проголосували у п’ятницю, повідомляє BBC.

З жовтня Facebook, Twitter та інші соціальні мережі повинні упродовж доби видаляти пости, які містять "явно незаконний зміст": мову ворожнечі, дифамацію чи заклики до насильства. В іншому разі компаніям загрожуватиме початковий штраф у 5 мільйонів євро, який може зрости до 50 мільйонів євро – залежно від тяжкості правопорушення.

Якщо законність контенту неможливо буде оцінити негайно, компанії матимуть на оцінку тиждень.

В офіційній заяві Facebook відзначається, що компанія розділяє мету німецького уряду боротися з мовою ворожнечі в інтернеті, однак цей закон у його нинішньому вигляді не сприятиме вирішенню соціальної проблеми.

Міністр юстиції Хейко Маас та інші прихильники законопроекту стверджують, що закон допоможе зупинити стрімке поширення мови ворожнечі в мережі.

Активісти у сфері цифрового права критикують нововведення. Вони наголошують, що документ порушує свободу слова, а технологічні компанії можуть зловживати правом визначення законності онлайн-контенту.