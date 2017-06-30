У Німеччині соціальні мережі штрафуватимуть на 50 млн євро за "мову ворожнечі"

Німецький Бундестаг схвалив законопроект, який передбачає штрафи для соціальних мереж у розмірі до 50 мільйонів євро, якщо вони затягуватимуть із видаленням постів, що містять мову ворожнечі та інший "нелегальний контент".
За відповідний законопроект німецькі парламентарі проголосували у п’ятницю, повідомляє BBC.
З жовтня Facebook, Twitter та інші соціальні мережі повинні упродовж доби видаляти пости, які містять "явно незаконний зміст": мову ворожнечі, дифамацію чи заклики до насильства. В іншому разі компаніям загрожуватиме початковий штраф у 5 мільйонів євро, який може зрости до 50 мільйонів євро – залежно від тяжкості правопорушення.
Якщо законність контенту неможливо буде оцінити негайно, компанії матимуть на оцінку тиждень.
В офіційній заяві Facebook відзначається, що компанія розділяє мету німецького уряду боротися з мовою ворожнечі в інтернеті, однак цей закон у його нинішньому вигляді не сприятиме вирішенню соціальної проблеми.
Міністр юстиції Хейко Маас та інші прихильники законопроекту стверджують, що закон допоможе зупинити стрімке поширення мови ворожнечі в мережі.
Активісти у сфері цифрового права критикують нововведення. Вони наголошують, що документ порушує свободу слова, а технологічні компанії можуть зловживати правом визначення законності онлайн-контенту.