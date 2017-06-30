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Польська авіакомпанія LOT збільшить кількість рейсів з Варшави до Одеси

П'ятниця, 30 червня 2017, 12:39
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Найбільша польська авіакомпанія LOT збільшить кількість рейсів на маршруті Варшава-Одесса до 14 на тиждень.

Про це повідомив президент авіакомпанії Рафал Мільчарскі у ході прес-конференції в Одесі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кількість рейсів буде збільшено до 14 на тиждень до початку вересня. Це відбуватиметься поступово, починаючи з 19 липня.

За його словами, новий графік дозволить одеситам більш зручно користуватися рейсами з хабу в Варшаві до 70 країн світу.

Польоти будуть виконувати літаки Embaraer компанії LOT і Bombardier CRJ900 авіакомпанії Nordica (Естонія).

LOT Polish Airlines обслуговує близько 5 мільйонів пасажирів на рік на майже 60 напрямках по всьому світу через Варшаву.

LOT пропонує також прямі далекомагістральні рейси в США, Канаду, Китай, Японію і Південну Корею.

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