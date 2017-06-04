Серед постраждалих під час терористичної атаки в Лондоні є іноземці

Внаслідок нападу терористів в Лондоні в ніч на неділю постраждали принаймні двоє громадян Франції.
Такі дані оприлюднив офіс президента Франці Емануеля Макрона.
"Серед жертв (теракту в Лондоні) є громадяни Франції", - йдеться в заяві Макрона, оприлюдненій в неділю, яку наводить Reuters.
Згодом речник Єлисейського палацу уточнив, що йдеться про двох постраждалих французів, в тому числі про одного, що отримав серйозні поранення.
Про громадян інших держав, що могли постраждати внаслідок інциденту, наразі не повідомляється.
У ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.
Повідомляється, що до лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих.
Поліція ліквідувала трьох нападників.