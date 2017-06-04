Знайти
АКТУАЛЬНО

В Турині під час перегляду футбольного матчу у тисняві постраждали 1400 людей

Кількість загиблих під час терористичної атаки у Лондоні зросла до семи

Внаслідок серії вибухів під час похорону в Кабулі загинули 20 людей

Після терактів у Лондоні Трамп знову хоче обмежити в'їзд мусульман до США

Серед постраждалих під час терористичної атаки в Лондоні є іноземці

Теракти в Лондоні: медики госпіталізували 48 постраждалих



Кількість загиблих під час терористичної атаки у Лондоні зросла до семи

Неділя, 04 червня 2017, 12:01
Версія для друку Коментарі

Кількість жертв від нападів терористів у Лондоні зросла до семи.

Про це повідомила комісар Міської поліції Лондона Крессіда Дік, передає The Guardian.

За останніми даними, внаслідок терористичної атаки загинули 7 людей, щонайменше 48 отримали поранення.

Об’єднаний центр аналізу тероризму зараз розглядає можливість підвищення рівня терористичної загрози від "серйозного" до "критичного", додала Крессіда Дік.  

Велика Британія оголосила про найвищий рівень терористичної загрози після теракту на концерті у Манчестері, за деякий час "критичний" рівень було знято. 

Як повідомлялося раніше, у ніч на неділю терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Спочатку повідомлялось про шістьох загиблих.

За даними українського МЗС, громадян України серед жертв теракту немає

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:12
Мей: парламентські вибори відбудуться 8 червня попри теракт
12:45
фото
В Турині під час перегляду футбольного матчу у тисняві постраждали 1400 людей
12:01
Кількість загиблих під час терористичної атаки у Лондоні зросла до семи
11:43
Українців серед постраждалих внаслідок терактів у Лондоні немає – МЗС
11:27
Світові лідери висловили співчуття у зв’язку з терактами в Лондоні
11:08
Внаслідок серії вибухів під час похорону в Кабулі загинули 20 людей
10:42
В Баварії афганський біженець убив п’ятирічного хлопчика з Росії
10:27
Британські консерватори призупинили передвиборчу кампанію
10:17
Посольство України перевіряє, чи є українці серед жертв теракту в Лондоні
09:59
Після терактів у Лондоні Трамп знову хоче обмежити в'їзд мусульман до США
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олег Гичка, Олександр Сущенко, для Європейської правди

Make the world great again: навіщо США виходять з Паризької кліматичної угоди

Трамп запевнив, що США за його президентства будуть найбільш "чистою" та екологічною країною в світі, запропонувавши "продовження діалогу". Втім, лідери Німеччини, Франції та Італії пішли на загострення конфлікту, заявивши, що умови Паризької угоди переглядатися не можуть.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Страсбург готується карати Росію за Донбас: оприлюднені нові рішення ЄСПЛ

Страсбурзький суд вирішив, що відсутність юридично оформленого управління Кремля у самопроголошених "республіках" не скасовує того факту, що Росія є їх реальним куратором. Найближчими роками ЄСПЛ визнає Росію винною у порушенні прав людини на Донбасі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  