Кількість загиблих під час терористичної атаки у Лондоні зросла до семи

Неділя, 04 червня 2017, 12:01

Кількість жертв від нападів терористів у Лондоні зросла до семи.

Про це повідомила комісар Міської поліції Лондона Крессіда Дік, передає The Guardian.

За останніми даними, внаслідок терористичної атаки загинули 7 людей, щонайменше 48 отримали поранення.

Об’єднаний центр аналізу тероризму зараз розглядає можливість підвищення рівня терористичної загрози від "серйозного" до "критичного", додала Крессіда Дік.

Велика Британія оголосила про найвищий рівень терористичної загрози після теракту на концерті у Манчестері, за деякий час "критичний" рівень було знято.

Як повідомлялося раніше, у ніч на неділю терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Спочатку повідомлялось про шістьох загиблих.

За даними українського МЗС, громадян України серед жертв теракту немає.