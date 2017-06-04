У зв’язку з терактами в Лондоні затримано 12 осіб – поліція

Неділя, 04 червня 2017, 15:36

Британські правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона Баркінг, під час якої у зв’язку з нічними терактами у столиці було затримано 12 людей.

Про це поліція Лондона повідомила на своєму сайті.

Повідомляється, що офіцери контртерористичного командування поліції Лондона здійснили спецоперацію у неділю вранці. У зв’язку з нападами на Лондонському мосту та на ринку Боро було затримано 12 людей.

Зазначається, що за кількома адресами у цьому ж районі обшуки тривають.

Раніше телеканал Sky news із посиланням на власні джерела повідомив про рейди поліції у помешканні одного з нападників у районі Баркінг та затримання п’ятьох осіб.

Нагадаємо, у ніч на неділю терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано. Поліція на місці ліквідувала трьох нападників.

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.