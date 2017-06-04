Трамп розкритикував мера Лондона за його реакцію на нічні теракти

Неділя, 04 червня 2017, 16:28

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу мера Лондона Садіка Хана через реакцію лондонського очільника на нічні атаки.

"Щонайменше сім загиблих і сорок вісім поранених в результаті теракту, а мер Лондона говорить, що немає підстав турбуватися", - написав Трамп у своєму Twitter.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 червня 2017 р.

Так Трамп відреагував на слова мера Лондона Садіка Хана, який заявив, що у зв’язку з терактом кількість поліцейських на вулицях міста збільшать, тому жителям і гостям міста "немає причин турбуватися".

Трамп додав, що необхідно "перестати бути політично коректними" і на практиці забезпечувати безпеку людей.

Садік Хан минулого року став першим в історії мером-мусульманином британської столиці. Він неодноразово критикував Трампа за його погляди на іслам та вказував на хибність ідеї Трампа заборонити в'їзд до США мусульманам з інших країн.

Нагадаємо, після терактів у Лондоні, що забрали життя 7 людей, Трамп знову закликає обмежити в'їзд мусульманам до Сполучених Штатів.