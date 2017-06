Трамп розкритикував мера Лондона за його реакцію на нічні теракти

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу мера Лондона Садіка Хана через реакцію лондонського очільника на нічні атаки.

"Щонайменше сім загиблих і сорок вісім поранених в результаті теракту, а мер Лондона говорить, що немає підстав турбуватися", - написав Трамп у своєму Twitter.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"