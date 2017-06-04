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ВВС: слідчі встановили особи лондонських терористів

Неділя, 04 червня 2017, 17:47
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Британські слідчі встановили особи трьох нападників, які у ніч на неділю здійснили теракти на Лондонському мосту та на ринку Боро.

Про це повідомляє ВВС.

"ВВС розуміє, що слідчі встановили особи трьох нападників. Однак, хоча вони й були встановлені, їх навряд чи зараз офіційно назвуть", - повідомляє медіакомпанія із посиланням на свого кореспондента.

За даними британської служби, зрозуміло, що один із нападників жив у східному районі Лондона Баркінг. Вранці поліція провела там рейд та згодом повідомила про затримання 12 осіб у справі терактів.

Поліція заявляє, що у цьому ж районі тривають обшуки за іншими адресами.

Раніше міністр внутрішніх справ Великої Британії заявила, що нападники, вірогідно, були радикальними ісламістами

Нагадаємо, у ніч на неділю терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано. Поліція на місці ліквідувала трьох нападників. 

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