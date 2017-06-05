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Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипвідносини з Катаром

Понеділок, 05 червня 2017, 09:35
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Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму.

Це безпрецедентний розрив між найбільш впливовими членами Ради співробітництва країн Перської затоки, повідомляє Reuters.

Три держави Перської затоки оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб залишити країни.

Катар також виключений з військової коаліції, яка веде боротьбу з хуситами в Ємені.

За повідомленням телеканалу Al Jаzeera, Саудівська Аравія також закриває кордон і зупиняє повітряний і морський рух з Катаром, закликаючи "всі братські країни і компанії, зробити те ж саме".

МЗС Бахрейну виступив із заявою про те, що відкличе свою дипломатичну місію з катарської столиці Дохи, протягом 48 годин, і що все катарські дипломати повинні покинути Бахрейн в той же період.

Про відкликання дипломатичних місій заявили Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія.

Єгипет також оголосив про закриття свого повітряного простору і морських портів для всіх катарських перевезень "для захисту своєї національної безпеки".

Ці кроки більш суворі, ніж ті, які вживалися в 2014 році протягом восьми місяців розбрату між країнами. Тоді Саудівська Аравія, Бахрейн і ОАЕ відкликали своїх послів з Дохи, але туристичні зв'язки підтримувалися і катарців не висилали з країн.

Розкол між Катаром і його найближчими союзниками може мати наслідки для Близького Сходу, де країни Перської затоки використовували фінансову і політичну владу, щоб впливати на події в Лівії, Єгипті, Сирії, Іраку та Ємені.

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