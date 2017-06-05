Литва починає будувати паркан на кордоні з Росією

Понеділок, 05 червня 2017, 11:13

На кордоні Литви з Росією в понеділок розпочинається будівництво захисної огорожі, яку буде зведено на ділянці довжиною 44,6 кілометра.

Про це повідомляє Delfi.

На відрізках уздовж держкордону Литви з Калінінградською областю буде побудований металевий сегментний паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням.

Він буде зведений на ділянках від точки тристороннього перетину державних кордонів Литви, Польщі та Росії в районі озера Віштітіс і відрізками буде продовжений в Шакяйському і Вілкавішкськомк районах до Німану.

Нова захисна огорожа буде зводитися в тій місцевості, де державний кордон Литви з РФ проходить по суші. Вартість робіт - 1 млн. 335 тис. Євро. Ці гроші виділені з бюджету Литви.