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У чотирьох найбільших містах Польщі протесутють водії таксі

Понеділок, 05 червня 2017, 11:33
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Водії таксі в чотирьох найбільших містах Польщі в понеділок протестують проти зростаючої  кількості водіїв, які працюють без ліцензій.

Про це повідомляє Wyborcza.

Протести почалися в ранкову годину пік у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Лодзі. Водії таксі збираються у колони і повільно рухаються вулицями міст, створюючи затори, і ускладнюючи рух громадського транспорту.

 

Таксисти заявляють, що водії без ліцензій загрожують закриттям служб таксі і вимагають, щоб уряд робив більше для захисту їхніх робочих місць.

Пізніше водії планують демонстрацію перед офісом прем'єр-міністра Беати Шидло.

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