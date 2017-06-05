У чотирьох найбільших містах Польщі протесутють водії таксі

Понеділок, 05 червня 2017, 11:33

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Водії таксі в чотирьох найбільших містах Польщі в понеділок протестують проти зростаючої кількості водіїв, які працюють без ліцензій.

Про це повідомляє Wyborcza.

Протести почалися в ранкову годину пік у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Лодзі. Водії таксі збираються у колони і повільно рухаються вулицями міст, створюючи затори, і ускладнюючи рух громадського транспорту.

Таксисти заявляють, що водії без ліцензій загрожують закриттям служб таксі і вимагають, щоб уряд робив більше для захисту їхніх робочих місць.

Пізніше водії планують демонстрацію перед офісом прем'єр-міністра Беати Шидло.