Вибори у Британії: консерватори виграють, але не матимуть абсолютної більшості

Понеділок, 05 червня 2017, 13:31

Консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереса Мей, отримає 305 місць в парламенті після дострокових виборів, які відбудуться 8 червня.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Reuters.

Якщо це прогноз справдиться, консерваторам не вистачатиме 21 депутата для формування абсолютної більшості. На момент оголошення дострокових виборів у квітні консерваторам прогнозували 330 місць.

Опозиційна Лейбористська партія, швидше за все, отримає 268 місць у парламенті.

Результати опитування ICM/Guardian poll показали, що консерватори випереджають лейбористів на 11%, тоді як тиждень тому вони мали на один процентний пункт більше.

Як повідомлялось раніше, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні.

Згодом про аналогічні рішення заявили лідери Лейбористської та Шотландської національної партії.

Попри нову терористичну атаку в Лондоні, внаслідок якої загинули 7 людей, позачергові парламентські вибори у Британії не будуть перенесені та відбудуться 8 червня.