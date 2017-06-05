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Єгипет з вівторка припиняє авіасполучення з Катаром

Понеділок, 05 червня 2017, 17:31
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Міністерство цивільної авіації Єгипту офіційно оголосило про те, що починаючи з вівторка призупиняэться виконання всіх рейсыв до та з Катару.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей крок призвів до плутанини в міжнародному аеропорту Каїра. Сьогодні один із рейсів в Доху був затриманий на декілька годин, перш ніж йому дозволили злетіти.

У міністерстві повідомили, що єгипетський повітряний простір буде закритий для катарських літаків починаючи з 6:00 ранку вівторка за каїрським часом.

Раніше найбільші авіакомпанії Об’єднаних Арабських Еміратів та авіакомпанія Саудівської Аравії оголосили при призупинення виконання всіх рейсів до і з катарської столиці Дохи.

У відповідь катарська авіакомпанія Qatar Airways повідомила, що вона припинила всі рейси в Саудівську Аравію.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Не виключено, що справжньою причиною стало те, що на саміті країн Перської затоки наприкінці травня катарське новинне агентство розповсюдило промову еміра Катару, який заявив про підтримку нормальних відносин з Іраном, що викликало хвилю критики на саміті. Пізніше Доха заявила, що публікацію зробили хакери.

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