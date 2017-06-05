Понеділок, 05 червня 2017, 17:56

У понеділок, 5 червня, Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг разом із заступником держсекретаря США з політичних питань Томасом Шенноном візьмуть участь у церемонії передачі протоколу про вступ Чорногорії до альянсу.

Церемонія відбудеться у Державному департаменті США у присутності прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.

7 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться церемонія відзначення вступу Чорногорії до альянсу та урочисте підняття прапора.

Нагадаємо, 28 квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.

12 травня уряд Чорногорії повідомив, що всі 28 країн-членів НАТО ратифікували протокол про вступ балканської держави до альянсу.