Знайти
АКТУАЛЬНО

Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО

ФРН виведе військових з турецької авіабази "Інджирлік" - глава МЗС

Вибори у Британії: консерватори виграють, але не матимуть абсолютної більшості

Литва починає будувати паркан на кордоні з Росією

Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипвідносини з Катаром

ВВС: слідчі встановили особи лондонських терористів



Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО

Понеділок, 05 червня 2017, 17:56
Версія для друку Коментарі

У понеділок, 5 червня, Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг разом із заступником держсекретаря США з політичних питань Томасом Шенноном візьмуть участь у церемонії передачі протоколу про вступ Чорногорії до альянсу.

Церемонія відбудеться у Державному департаменті США у присутності прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.

7 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться церемонія відзначення вступу Чорногорії до альянсу та урочисте підняття прапора.

Нагадаємо, 28 квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.

12 травня уряд Чорногорії повідомив, що всі 28 країн-членів НАТО ратифікували протокол про вступ балканської держави до альянсу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:56
Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО
17:43
Трамп звинуватив демократів у затягуванні процесу затвердження послів США
17:31
Єгипет з вівторка припиняє авіасполучення з Катаром
17:09
Трамп другий день поспіль критикує мера Лондона через реакцію на теракти
16:43
Сирійські повстанці заявили, що збили військовий літак на схід від Дамаска
16:14
Іран пропонує допомогу Катару, готовий постачати продукти морем
15:59
Росіяни назвали найбільш ворожі країни ЄС: Німеччина, Латвія і Литва
15:17
ФРН виведе військових з турецької авіабази "Інджирлік" - глава МЗС
14:51
Туреччина погрожує Гюлену позбавленням громадянства через 3 місяці
14:08
Один із лондонських терористів походив з Марокко і мав ірландські документи
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олег Гичка, Олександр Сущенко, для Європейської правди

Make the world great again: навіщо США виходять з Паризької кліматичної угоди

Трамп запевнив, що США за його президентства будуть найбільш "чистою" та екологічною країною в світі, запропонувавши "продовження діалогу". Втім, лідери Німеччини, Франції та Італії пішли на загострення конфлікту, заявивши, що умови Паризької угоди переглядатися не можуть.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Страсбург готується карати Росію за Донбас: оприлюднені нові рішення ЄСПЛ

Страсбурзький суд вирішив, що відсутність юридично оформленого управління Кремля у самопроголошених "республіках" не скасовує того факту, що Росія є їх реальним куратором. Найближчими роками ЄСПЛ визнає Росію винною у порушенні прав людини на Донбасі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  