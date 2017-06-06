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У США арештували підрядника АНБ за витік секретної інформації про кібератаку РФ

Вівторок, 06 червня 2017, 08:29
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У США за звинуваченням у викраденні та передачі ЗМІ секретних документів заарештована співробітниця компанії, яка виконувала роботу для Агентства національної безпеки країни (АНБ) Ріаліті Лі Віннер.

Про це повідомляє CNN.

Згідно із федеральною скаргою, 25-річна Віннер, підрядник Pluribus International Corporation з Джорджії, звинувачується у тому, що вона винесла секретні матеріали з урядового об'єкта та передала їх журналістам.

За даними джерел CNN, документ, який передала Віннер, був використаний порталом Intercept, який у понеділок опублікував секретну доповідь Агентства національної безпеки про передбачуване втручання Росії в президентські вибори в США.

Доповідь АНБ від 5 травня містить детальну інформацію про спробу російських служб військової розвідки вчинити у 2016 році кібератаку на одного із постачальників програмного забезпечення для системи голосування перед президентськими виборами в США.  Проте у документі не було інформації щодо того, чи зусилля хакерів увінчалися успіхом.

Американський чиновник підтвердив CNN, що документ, опублікований Intercept, є справжнім та належить до секретних документів АНБ.

Повідомляється, що Віннер загрожує до 10 років в'язниці за витік секретної інформації.

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