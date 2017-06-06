Знайти
АКТУАЛЬНО

Росія вирішила покарати Раду Європи грошима, зменшує внесок на третину

У Словаччині протести проти корупції, вимагають відставки глави МВС

Катар виплатив терористам $1 млрд викупу за членів королівської сім'ї - ЗМІ

У США арештували підрядника АНБ за витік секретної інформації про кібератаку РФ

Теракт у Лондоні: поліція оприлюднила фото та імена двох вбитих терористів

У Вашингтоні завершилося приєднання Чорногорії до НАТО



Росія вирішила покарати Раду Європи грошима, зменшує внесок на третину

Вівторок, 06 червня 2017, 10:45
Версія для друку Коментарі

Російська Федерація схвалила рішення про зменшення на третину свого внеску до бюджету Ради Європи.

Про це заявив у вівторок спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Фінансування протягом року йде по етапах, і третина, що залишилася на кінець року, не перераховується і все - це майже 11 млн євро", - цитує посадовця російська агенція ТАСС.

Володін стверджує, що відповідне рішення вже ухвалене. "Заблокували перерахування", - заявив він. За словами спікера Держдуми, це йому підтвердили спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

За повідомленням Ради Європи, російський внесок на 2017 має скласти трохи більше ніж 33 млн євро, що становить 7,26% від загального бюджету організації. Кожна країна має перераховувати свій внесок трьома траншами протягом року, рівними частинами.

В’ячеслав Володін стверджує, що заблокована третя частина внеску була передбачена для фінансування Парламентської асамблеї Ради Європи. Це твердження не відповідає дійсності, оскільки члени РЄ не платять окремих перерахувань на різні інституції організації. Примітно також, що бюджет ПАРЄ складає менше 4% бюджету Ради Європи; натомість росіяни вирішили недоплатити понад 30% свого внеску.

Як відомо, від початку агресії РФ проти України триває криза у стосунках Росії та Ради Європи, вона є найбільш помітною у роботі ПАРЄ. Росія з 2014 року не бере або майже не бере участі у роботі асамблеї. Спершу росіяни не приїздили до Страсбурга через накладені на них політичні санкції, а від 2016 року – не подають перелік своєї делегації, щоби уникнути формального продовження санкцій.

Від 2016 року також лунають заяви про можливе зменшення фінансування РЄ з боку Росії, однак торік внесок був перерахований повністю.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:47
Анкара погрожує відповіддю, якщо наступ на Ракку становитиме небезпеку Туреччині
12:42
ООН звинувачує ІДІЛ у страті 163 цивільних в Мосулі 1 червня
12:32
Росія не повідомляла Раді Європи про скорочення фінансування
12:17
У Пакистані провели обшук ресторану родичів одного із лондонських терористів
12:01
фото
На центральних мостах Лондона встановили спеціальні бар'єри після терактів
11:59
Теракт у Лондоні: один із нападників мав доступ до тунелю під парламентом
11:30
Трамп попросив Тіллерсона стабілізувати відносини з РФ
11:16
Рада ЄС 22 червня обговорить продовження санкцій проти РФ - журналіст
11:12
Сирійські курди почали наступ на східний район Ракки
11:03
ЄС надає 50 млн євро для африканських військових сил в Сахелі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, з Подгориці

"Ми обрали право на вільне життя": як Чорногорія стала членом НАТО попри істерику Росії

"Протести показали, що у противників членства слабка база. Є люди, які прагнуть зберегти гарні відносини із Сербією та Росією, але вони не були готові боротися проти членства... Кістяк противників НАТО складають ті, хто у 2006 році голосував проти незалежності Чорногорії..."

Олег Гичка, Олександр Сущенко, для Європейської правди

Make the world great again: навіщо США виходять з Паризької кліматичної угоди

Трамп запевнив, що США за його президентства будуть найбільш "чистою" та екологічною країною в світі, запропонувавши "продовження діалогу". Втім, лідери Німеччини, Франції та Італії пішли на загострення конфлікту, заявивши, що умови Паризької угоди переглядатися не можуть.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  