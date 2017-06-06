Росія вирішила покарати Раду Європи грошима, зменшує внесок на третину

Вівторок, 06 червня 2017, 10:45

Російська Федерація схвалила рішення про зменшення на третину свого внеску до бюджету Ради Європи.

Про це заявив у вівторок спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Фінансування протягом року йде по етапах, і третина, що залишилася на кінець року, не перераховується і все - це майже 11 млн євро", - цитує посадовця російська агенція ТАСС.

Володін стверджує, що відповідне рішення вже ухвалене. "Заблокували перерахування", - заявив він. За словами спікера Держдуми, це йому підтвердили спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

За повідомленням Ради Європи, російський внесок на 2017 має скласти трохи більше ніж 33 млн євро, що становить 7,26% від загального бюджету організації. Кожна країна має перераховувати свій внесок трьома траншами протягом року, рівними частинами.

В’ячеслав Володін стверджує, що заблокована третя частина внеску була передбачена для фінансування Парламентської асамблеї Ради Європи. Це твердження не відповідає дійсності, оскільки члени РЄ не платять окремих перерахувань на різні інституції організації. Примітно також, що бюджет ПАРЄ складає менше 4% бюджету Ради Європи; натомість росіяни вирішили недоплатити понад 30% свого внеску.

Як відомо, від початку агресії РФ проти України триває криза у стосунках Росії та Ради Європи, вона є найбільш помітною у роботі ПАРЄ. Росія з 2014 року не бере або майже не бере участі у роботі асамблеї. Спершу росіяни не приїздили до Страсбурга через накладені на них політичні санкції, а від 2016 року – не подають перелік своєї делегації, щоби уникнути формального продовження санкцій.

Від 2016 року також лунають заяви про можливе зменшення фінансування РЄ з боку Росії, однак торік внесок був перерахований повністю.