Дипломатична криза в Перській затоці: Катару закривають повітряний простір

Вівторок, 06 червня 2017, 14:04

карта польотів

Єгипет, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати і Бахрейн закрили повітряний простір для літаків катарських авіаліній на тлі загострення дипломатичної кризи.

Про це повідомляє AFP.

Крім того, Саудівська Аравія відкликала ліцензію національного катарського авіаперевізника Qatar Airways.

Ер-Ріяд також закрив сухопутний кордон з Катаром, через який проходила більша частина товарів, у тому числі продовольства.

Дані ресурсу FlightRadar24, що відстежує маршрут руху літаків, свідчать, що літаки Qatar Airways оминають повітряний простір Саудівської Аравії, Бахрейну, ОАЕ та Єгипту. До Європи літаки прямують через повітряний простір Туреччини та Ірану.

На карті позначені літаки Qatar Airways станом на 13:40 за Києвом

(дані FlightRadar24)

Три найбільші авіакомпанії ОАЕ оголосили при призупинення виконання всіх рейсів до і з катарської столиці Дохи.

Авіакомпанія Qatar Airways раніше скасувала рейси в Бахрейн, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати з вівторка до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Не виключено, що справжньою причиною стало те, що на саміті країн Перської затоки наприкінці травня катарське новинне агентство розповсюдило промову еміра Катару, який заявив про підтримку нормальних відносин з Іраном, що викликало хвилю критики на саміті. Пізніше Доха заявила, що публікацію зробили хакери.