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Консули України в Польщі стежитимуть за ситуацією на кордоні у перший день безвізу

Вівторок, 06 червня 2017, 14:18
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11 червня, у перший день безвізу, консульські посадові особи посольства України в Польщі та генконсульства України в Любліні будуть присутні в ключових пунктах пропуску з метою контролю та моніторингу ситуації в пунктах пропуску через державний кордон Польщі.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"З метою контролю та моніторингу ситуації в пунктах пропуску через державний кордон Республіки Польща 11 червня з 8.00 до 15.00 за польським часом буде забезпечено присутність консульських посадових осіб Посольства України в Республіці Польща та Генерального консульства України в Любліні в ключових пунктах пропуску: "Дорогуськ", "Зосін", "Медика", "Гребенне", "Корчова", міжнародний аеропорт ім Ф.Шопена у Варшаві", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із запровадженням ЄС безвізового режиму для громадян України працівники українських консульств 11 червня прибудуть до аеропортів ФРН, щоб допомогти громадянам України у разі виникнення ускладнень при перетині кордону.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та ЄС запрацює опівночі в ніч на 11 червня.

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