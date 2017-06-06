Посли ЄС вирішили продовжити на рік санкції проти Криму – журналіст

Вівторок, 06 червня 2017, 15:41

Комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.

Про це й своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС вирішили продовжити заборону інвестицій ЄС у Крим на 1 рік. Глави МЗС країн ЄС затвердять це рішення 19 червня" - написав він.

Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 червня 2017 р.

Як відомо, термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Очікується, що невдовзі також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.