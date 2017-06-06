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Трамп вперше прокоментував дипломатичний конфлікт навколо Катару

Вівторок, 06 червня 2017, 16:17
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Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував дипломатичний конфлікт у Перській затоці між Катаром та кількома його сусідами.

Коментарій американський президент традиційно виклав у Twitter.

"Під час моєї недавньої поїздки на Близький Схід я заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології. Лідери вказали на Катар – дивіться!", - написав Трамп.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових. 

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

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