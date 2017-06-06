Трамп вважає "катарську кризу" своєю заслугою

Вівторок, 06 червня 2017, 17:33

Президент США Дональд Трамп вважає своєю заслугою рішення країн Перської затоки розірвати дипломатичні зв’язки з Катаром.

Про це він традиційно написав у своєму Twitter.

"Так добре бачити, що візит до Саудівської Аравії, до короля з 50 країнами вже окуповується. Вони заявили, що займуть жорстку позицію щодо фінансування екстремізму, всі згадки тоді вказували на Катар. Можливо, це буде початком кінця жаху тероризму", - написав Трамп.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 червня 2017 р.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 червня 2017 р.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.