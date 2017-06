Трамп вважає "катарську кризу" своєю заслугою

Президент США Дональд Трамп вважає своєю заслугою рішення країн Перської затоки розірвати дипломатичні зв’язки з Катаром.

Про це він традиційно написав у своєму Twitter.

"Так добре бачити, що візит до Саудівської Аравії, до короля з 50 країнами вже окуповується. Вони заявили, що займуть жорстку позицію щодо фінансування екстремізму, всі згадки тоді вказували на Катар. Можливо, це буде початком кінця жаху тероризму", - написав Трамп.

