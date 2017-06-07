Дев'ята країна розірвала дипломатичні відносини з Катаром

Середа, 07 червня 2017, 07:34

Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Держава Катар пов'язала свою політику ... з підтримкою терористичних організацій і поширенням екстремістських ідей", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ західної африканської країни, члена Ліги арабських держав.

Заява мавританського уряду про розривання дипвідносин із Катаром була опублікована арабської мовою Мавританським інформаційним агентством.

За даними Al Jazeera, перед посольством Катару у Мавританії наразі проходять протести.

"В знак солідарності з Катаром, люди в столиці Мавританії Нуакшот продемонстрували біля катарського посольства, що вони проти рішення свого уряду щодо розривання зв'язків з державою в Перській затоці", - зазначає видання.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Ємен, Мальдівська Республіка та Маврикій розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Уряд Йорданії заявив, що знижує рівень свого дипломатичного представництва в Катарі.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп вважає своєю заслугою рішення країн Перської затоки розірвати дипломатичні зв’язки з Катаром.