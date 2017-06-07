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В результаті стрілянини в парламенті Ірану загинув охоронець, 8 осіб поранено

Середа, 07 червня 2017, 10:14
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В результаті збройного нападу на парламент Ірану загинув охоронець і щонайменше вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомляє іранське агентство Mehr.

Повідомляється, що нападників було четверо, вони відкрили вогонь біля входу в іранський парламент. Напад стався близько 10:15 за місцевим часом.

За даними агентства Tasnim, поранення отримали четверо охоронців та двоє відвідувачів парламенту. Щодо інших поранених інформації немає.

Після нападу входи і виходи в залах парламенту були закриті для журналістів та депутатів. Повідомляється, що троє озброєних людей побігли на північ від будівлі парламенту, де знаходиться офіс депутатів, і в даний час знаходяться там.

Прес-секретар Національного комітету із зовнішньої політики безпеки іранського парламенту повідомив, що один із чотирьох нападників затриманий. 

Водночас іранська державна агенція IRNA наголошує, що напад відбувся під час парламентської сесії. Попри напад, зустріч депутатів не була припинена, вона триває і досі, на ній, зокрема, перебувають члени комітету з питань нацбезпеки. Вхід для ЗМІ до будівлі парламенту закритий.

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