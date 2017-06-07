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Україна та Швейцарія домовились про спрощення візового режиму



Україна та Швейцарія домовились про спрощення візового режиму

Середа, 07 червня 2017, 12:31
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Україна та Швейцарія у середу, 7 червня, підписали угоду про спрощення візового режиму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс- Україна".

"Ми щойно підписали дві угоди. Я підписав угоду про фасилітацію візового режиму... І глава МВС Арсен Аваков підписав угоду про реадмісію", - сказав Клімкін на спільній з главою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером прес-конференції.

Необхідно зазначити, що незалежно від цієї угоди Швейцарія від 11 червня стає безвізовою для громадян України, що подорожують із біометричними закордонними паспортами. Водночас, для тих, хто оформлюватиме візи у закордонний паспорт старого зразку, запроваджуються певні спрощення візового режиму. 

При оформленні короткострокових віз до країн Європейського союзу тими громадянами України, що не мають біометричних паспортів, діє аналогічне спрощення візових правил.

Нагадаємо, уряд України схвалив проект угоди про спрощення оформлення віз зі Швейцарією у листопаді. Згідно з положеннями угоди, громадяни України матимуть змогу оформлювати візи до Швейцарії за спрощеною процедурою. Положення угоди регламентують умови і порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, у тому числі багаторазових, розширюють категорії громадян України, які користуються візовими спрощеннями, а також обумовлюють скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України. 

Варто завуважити, що одночасно Аваков заявив про підписання неіснуючої "угоди про безвіз" зі Швейцарією.

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