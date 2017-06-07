Іран звинувачує США і Саудівську Аравію у причетності до терактів в Тегерані

Середа, 07 червня 2017, 18:28

Корпус вартових Ісламської революції Ірану звинуватив США і Саудівську аравію у причетності до терактів у Тегерані, що сталися у середу.

Про це йдеться у заяві Корпусу, який є військовою гілкою виконавчої влади в Ірані, оприлюдненій офіційним агентством новин Ісламської республіки Іран IRNA.

"Ці терористичні атаки сталися лише через тиждень після зустрічі між американським президентом і (саудівськими) боягузливими лідерами, які підтримують терористів. Те, що "Ісламська держава" взяла відповідальність лише доводить їхню причетність до цих жорстоких атак" - йдеться у заяві.

Корпус вартових Ісламської революції при цьому заявляє, що такі дії не залишаться без помсти.

Нагадаємо, у середу вранці четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь біля входу в будівлю парламенту, після чого проникли у будівлю. Згодом один із них підірвав себе.

Другий напад стався у мавзолеї Хомейні на півдні Тегерану. Троє нападників вбили одну людину і поранили ще п’ятьох, після чого смертниця влаштувала вибух. Один із нападників покінчив життя самогубством, іншого вдалося затримати.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

В результаті двох терактів у парламенті Ірану в Тегерані та в мавзолеї Хомейні загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.