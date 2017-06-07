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Переддень виборів у Британії: партія Мей втратить більшість у парламенті – опитування

Середа, 07 червня 2017, 18:59
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Консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, втратить більшість у парламенті після виборів 8 червня.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє агенція Reuters.

Згідно з опитуванням, консерватори розраховують отримати 42% голосів виборців та здобути 302 місця у 650-місному парламенті.

Головні суперники торі лейбористи можуть сподіватися на 38% голосів виборців та 269 місць відповідно.

Зараз консерватори мають більшість у парламенті (330 місць). Оголошуючи у квітні проведення дострокових виборів Мей сподівалася розширити консервативну більшість і таким чином зміцнити свої позиції на переговорах з ЄС щодо Brexit.

Проте, як зазначає агенція, опитування низки інших служб свідчать про "комфортну" перемогу Консервативної партії. 

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори у Великій британії відбудуться у четвер, 8 червня. 

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