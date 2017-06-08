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У Британії стартують позачергові парламентські вибори

Четвер, 08 червня 2017, 07:34
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У Великій Британії 8 червня проходять позачергові парламентські вибори до палати громад, на них буде обрано 57-й парламент країни.

Пропозицію щодо проведення виборів ще 18 квітня подала британський прем’єр Тереза Мей. Законопроект підтримали 522 депутати, проти проголосували лише 13 депутатів.

За словами Мей, необхідність проведення дострокових парламентських виборів зумовлена тим, що парламент залишається розділеним щодо питання виходу країни з Європейського союзу.

На час оголошення проведення дострокових виборів у квітні, середній показник підтримки консерваторів становив понад 40%, тоді як їхні головні конкуренти, лейбористи, мали підтримку трохи понад 20% британців.

За всіма розкладами, після провалу на минулих виборах до парламенту лейбористи ще довго не мали серйозно впливати на британську політику. Однак, не в останню чергу через терористичну атаку в Манчестері, лейбористи змогли стрімко наростити свої показники.

Так, згідно із нещодавнім опитуванням YouGov, головні суперники торі лейбористи можуть сподіватися на 38% голосів виборців та 269 місць відповідно, в той час як консерватори можуть розраховувати на 42% голосів виборців та здобути 302 місця у 650-місному парламенті.

Зараз консерватори мають більшість у парламенті (330 місць). Проте після 8 червня у консерваторів може виявитися навіть менше мандатів, ніж було до виборів.

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