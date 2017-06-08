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Маккейн про нові санкції: Путін має заплатити за втручання в американські вибори

Четвер, 08 червня 2017, 08:39
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Сенатор США Джон Маккейн заявив, що підготував поправку до законодавства в Сенат, яка розширить санкції щодо Росії.

Про це йдеться у заяві сенатора, опублікованій на його сторінці у Facebook.

"Сполучені Штати повинні послати сильний сигнал Володимиру Путіну та будь-якому іншому агресору, що ми не будемо терпіти напади на нашу демократію. Не існує більшої загрози для наших свобод, ніж напад на нашу здатність вільно вибирати наших власних лідерів, без іноземного втручання", - йдеться у заяві Маккейна.

"І тому ми повинні діяти зараз, ухваливши мою поправку (до законодавства у Сенаті), яка введе жорсткі санкції щодо Росії та зробить так, щоб Путін заплатив ціну за своє нахабне втручання у наші вибори", - заявив він.

Маккейн зазначив, що пройшло уже вісім місяців з тих пір, як РФ втрутилися в президентські  вибори в США у 2016 році.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року ще тоді президент США Барак Обама ввів санкції проти Росії через хакерські атаки та втручання Кремля у вибори президента США.

Нещодавно директор національної розвідки США Ден Коутс заявив, що підтримувані державою російські хакери лишаються значною загрозою для американського уряду, вони продовжуватимуть свої кібератаки. 

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