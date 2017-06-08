Глава МЗС Ірану назвав співчуття Трампа після терактів "огидними"

Четвер, 08 червня 2017, 09:42

Міністр закордонних справ Ірану розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, в якій той висловив співчуття з приводу терактів для в Тегерані, назвавши слова "огидними".

Про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що він помолився за жертв нападів, які загинули в середу, але додав, що "країни, що підтримують тероризм ризикують стати жертвою зла, якому вони сприяють".

Іранський міністр Мохаммад Джавад Заріф у відповідь заявив про "огидну заяву Білого дому". "Іранський народ відкидає такі спроби США потоваришувати", - сказав він.

Нагадаємо, Іран звинуватив США і Саудівську Аравію у причетності до терактів у Тегерані, в результаті яких загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.