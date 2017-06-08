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США можуть вийти з Паризької угоди лише в кінці терміну Трампа, а потім знову приєднатися

Четвер, 08 червня 2017, 09:46
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Сполучені Штати Америки зможуть вийти з Паризької кліматичної угоди не раніше ніж у 2020 році, тобто лише наприкінці терміну президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Як відомо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди.

"Проте потрібно набагато більше, ніж одна заява: відповідно до правил угоди, яких Білий дім, як він каже, буде дотримуватися, країна може вийти з угоди не раніше 4 листопада 2020 року. А це означає, що Сполучені Штати залишатимуться учасником угоди майже весь термін повноважень пана Трампа..." - зазначає видання.

Відзначається, що найближчі чотири роки будуть напруженими щодо політики в сфері клімату.

Помічники Трампа планують продовжувати роботу, щоб відмовитися від внутрішніх кліматичних програм, таких як План чистої енергії. Окрім того, як очікується, інші країни-учасниці угоди будуть проводити регулярні зустрічі, щоб прояснити деталі Паризької угоди, попри те, що США виходять з неї.

Вже наступна така зустріч відбудеться у Бонні, Німеччина, де представники 195 країн зустрінуться для обговорення виконання угоди. А США технічно, як і раніше, є співголовою ключового Комітету щодо заходів із забезпечення прозорості.

Видання відзначає, що США можуть вийти з угоди не раніше 4 листопада 2020 року. За збігом, це станеться через один день після чергових президентських виборів.

І якщо новий президент вступить на свій пост 20 січня 2021 року, то він чи вона може легко подати письмове повідомлення до Організації Об'єднаних Націй про те, що Сполучені Штати хотіли б знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди.

За таких обставин, протягом 30 днів Сполучені Штати можуть знову увійти в угоду та наново пообіцяти приєднатися до вирішення проблем зміни клімату.

Читайте також на сайті ЄвроПравди: Make the world great again: навіщо США виходять з Паризької кліматичної угоди

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