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Прем’єр Македонії готовий до компромісу щодо назви країни заради вступу в НАТО

Четвер, 08 червня 2017, 16:50
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Прем’єр Македонії Зоран Заєв заявив про готовність до компромісу щодо назви країни заради вступу до НАТО і прискорення інтеграції до ЄС.

Про це він заявив в інтерв’ю македонському каналу МРТ.

Зокрема, він заявив про готовність Македонії вступити до НАТО під назвою Колишня югославська республіка Македонія, на якій наполягає Греція.

"Є два шляхи: або вирішити проблему, або вступити до НАТО під тимчасовою назвою і потім продовжити переговори з Грецією щодо проблеми, яку викликає у неї назва нашої країни" - зазначив Заєв.

Нагадаємо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одної з північних грецьких провінцій.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до 1991 року носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

Через незгоду Греції з назвою Македонії країна не може вступити до НАТО і розпочати переговори про членство в ЄС.

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