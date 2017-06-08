Катар не готовий здаватися у суперечці з арабськими державами – глава МЗС

Четвер, 08 червня 2017, 18:48

Катар відмовляється змінювати зовнішню політику та іти на компроміси задля розв’язання коніфлікту з низкою арабських держав Перської затоки.

Про це у четвер, 8 червня, заявив міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдурахман аль-Тані, передає Reuters.

"Ми не готові здатися і ніколи не будемо готові поступитися незалежністю нашої зовнішньої політики", - сказав аль-Тані журналістам в Досі.

Попри напругу Катар наполягає на вирішенні конфлікту мирним шляхом, зазначив міністр: "Військового вирішення цієї проблеми не може бути ніколи", - підкреслив він.

Аль-Тані наголосив, що "катарська криза" становить загрозу для всього регіону.

"Ми ізольовані, тому що ми успішні і прогресивні. Ми є платформою для миру, а не тероризму ... Ця суперечка загрожує стабільності всього регіону", - сказав дипломат.

Нагадаємо, Мавританія, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Ємен, Мальдівська Республіка та Маврикій розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що арабські держави розробляють перелік вимог, які має виконати Катар, щоб повернутися до нормальних дипломатичних і економічних відносин.

Серед вимог – припинити ймовірне фінансування збройних формувань на Близькому Сході та розрив відносин з політичним керівництвом "Братів мусульман", а також значне скорочення обсягів мовлення телеканалу Al Jazeera.