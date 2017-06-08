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Білий дім заявив про відсутність намірів зняти санкції з Росії

Четвер, 08 червня 2017, 21:12
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Білий дім не має намірів щодо скасування санкцій проти Росії.

Про це заявила заступниця офіційного представника Білого дому Сара Сандерс, повідомляє The Associated press.

За її словами, адміністрація Дональда Трампа "віддана існуючим санкціям проти Росії" і буде підтримувати їх "доки Москва повністю не виконає свої зобов’язання для вирішення кризи в Україні".

"Ми вважаємо, що існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання" - заявила Сандерс.

Раніше повідомлялося, що сенатор США Джон Маккейн заявив, що підготував поправку до законодавства в Сенат, яка розширить санкції щодо Росії.

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