Лідер лейбористів закликав Мей піти у відставку

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав прем'єр-міністра країни Терезу Мей піти у відставку, враховуючи підсумки дострокових парламентських виборів.
Про це повідомляє The Telegraph.
Корбін заявив, що Мей не отримала мандата, та закликав її до відставки з поста лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.
"Вона хотіла отримати мандат. Що ж, мандат, який вона отримала - це втрачені місця консерваторів, втрачені голоси, втрачена підтримка та втрачена впевненість", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Велику Британію чекає так званий підвішений парламент, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад.
Нагадаємо, за даними екзит-полів, консерватори виграють вибори в Британії, але втрачають більшість. Партія Терези Мей має отримати 314 депутатських місць, що на 14 менше, ніж у попередньому скликанні.
Натомість на 34 мандати збільшується фракція лейбористів – до 266.