Лідер лейбористів закликав Мей піти у відставку

П'ятниця, 09 червня 2017, 07:57

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав прем'єр-міністра країни Терезу Мей піти у відставку, враховуючи підсумки дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Корбін заявив, що Мей не отримала мандата, та закликав її до відставки з поста лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.

"Вона хотіла отримати мандат. Що ж, мандат, який вона отримала - це втрачені місця консерваторів, втрачені голоси, втрачена підтримка та втрачена впевненість", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Велику Британію чекає так званий підвішений парламент, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, консерватори виграють вибори в Британії, але втрачають більшість. Партія Терези Мей має отримати 314 депутатських місць, що на 14 менше, ніж у попередньому скликанні.

Натомість на 34 мандати збільшується фракція лейбористів – до 266.