Британський фунт дешевшає на тлі результатів виборів до парламенту

П'ятниця, 09 червня 2017, 09:04

Британський фунт дешевшає на тлі поганих результатів виборів для Консервативної партії на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей.

Про це повідомляє Reuters.

Фунт на початку торгів у Лондоні впав на 2 відсотки по відношенню до долара - $1,2708, і на 1,7% до євро – 1,1352.

Очікується також, що головний біржовий індекс акцій Лондона FTSE 100 впаде на 1 відсоток після відкриття торгів.

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.