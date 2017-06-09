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Британський фунт дешевшає на тлі результатів виборів до парламенту

П'ятниця, 09 червня 2017, 09:04
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Британський фунт дешевшає на тлі поганих результатів виборів для Консервативної партії на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей.

Про це повідомляє Reuters.

Фунт на початку торгів у Лондоні впав на 2 відсотки по відношенню до долара - $1,2708, і на 1,7% до євро – 1,1352.

Очікується також, що головний біржовий індекс акцій Лондона FTSE 100 впаде на 1 відсоток після відкриття торгів.

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

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