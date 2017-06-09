Британський фунт дешевшає на тлі результатів виборів до парламенту

Британський фунт дешевшає на тлі поганих результатів виборів для Консервативної партії на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей.
Про це повідомляє Reuters.
Фунт на початку торгів у Лондоні впав на 2 відсотки по відношенню до долара - $1,2708, і на 1,7% до євро – 1,1352.
Очікується також, що головний біржовий індекс акцій Лондона FTSE 100 впаде на 1 відсоток після відкриття торгів.
Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.