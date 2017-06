До парламенту Британії вперше обрали жінку-сикха

Вперше жінка-сикх та чоловік-сикх, який носить тюрбан, були обрані до британського парламенту.

Про це повідомляє Metro.co.uk.

Обидва депутати належать до Лейбористської партії.

Пріт Каур Джіл представлятиме виборчий округ Бірмінгем Еджбастон, а Тан Дхеші представлятиме Слау.

Видання відзначає, що такі результати є "історичними" на британських виборах.

BREAKING: UK gets its 1st Sikh woman MP, Preet Gill in Edgbaston. Victory for Sikh representation in the UK Parliament! @Preet4Edgbaston pic.twitter.com/zczN7qitHm