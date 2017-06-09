До парламенту Британії вперше обрали жінку-сикха

Вперше жінка-сикх та чоловік-сикх, який носить тюрбан, були обрані до британського парламенту.
Про це повідомляє Metro.co.uk.
Обидва депутати належать до Лейбористської партії.
Пріт Каур Джіл представлятиме виборчий округ Бірмінгем Еджбастон, а Тан Дхеші представлятиме Слау.
Видання відзначає, що такі результати є "історичними" на британських виборах.
BREAKING: UK gets its 1st Sikh woman MP, Preet Gill in Edgbaston. Victory for Sikh representation in the UK Parliament! @Preet4Edgbaston pic.twitter.com/zczN7qitHm— Harjinder S Kukreja (@SinghLions) 9 червня 2017 р.
Результати проголошені "перемогою представництва сикхів у парламенті Британії".
Зазначимо, що сикхи, послідовники релігійно-реформаторського руху, який виник в Індії на території Пенджабу наприкінці XV століття, проголошують рівність усіх людей перед єдиним богом, незалежно від касти і соціального становища. Вони негативно ставляться до індуїстських принципів кастових відмінностей. Зазвичай сикхи носять тюрбан, довге волосся і бороду.
Згідно з даними 2008 року, в Британії проживають 389 000 сикхів.
Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.