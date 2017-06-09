Голосування у Британії вплине на настрій переговорів щодо Brexit - єврокомісар

Результати парламентських виборів у Великій Британії матимуть вплив на "настрій" переговорів щодо Brexit, які країна має вести з Європейським союзом.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки П’єр Московічі, повідомляє Reuters.
"(Ці результати - Ред.) не можуть не впливати, безсумнівно, на настрій переговорів, але це не ставить під сумнів початок самих переговорів", - сказав він.
"Календар (щодо Brexit - Ред.) не є довільним", - сказав він.
Нагадаємо, єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер не впевнений, чи зможуть вчасно розпочатися переговори з Великою Британією щодо її виходу з ЄС на тлі результатів виборів.
Раніше прем’єр Британії Тереза Мей заявляла, що переговори з ЄС щодо Brexit розпочнуться 19 червня.
Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.