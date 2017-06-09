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Голосування у Британії вплине на настрій переговорів щодо Brexit - єврокомісар

П'ятниця, 09 червня 2017, 11:08
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Результати парламентських виборів у Великій Британії матимуть вплив на "настрій" переговорів щодо Brexit, які країна має вести з Європейським союзом.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки П’єр Московічі, повідомляє Reuters.

"(Ці результати - Ред.) не можуть не впливати, безсумнівно, на настрій переговорів, але це не ставить під сумнів початок самих переговорів", - сказав він.

"Календар (щодо Brexit - Ред.) не є довільним", - сказав він.

Нагадаємо, єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер не впевнений, чи зможуть вчасно розпочатися переговори з Великою Британією щодо її виходу з ЄС на тлі результатів виборів.

Раніше прем’єр Британії Тереза Мей заявляла, що переговори з ЄС щодо Brexit розпочнуться 19 червня.

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

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