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У Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком

П'ятниця, 09 червня 2017, 12:35
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У британському Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком у місцевому центрі зайнятості.

Про це повідомляє британська поліція у своєму Twitter.

"Можна вважати, що всі заручники звільнені та що чоловік, про якого йдеться, є єдиною особою, яка залишилася у будівлі", - йдеться у заяві поліції.

Повідомляється також, що поліція не розглядає захоплення заручників як теракт.

Окрім того, поліція спростовує інформацію, яка з'явилася у соцмережа, про поранених.

Раніше повідомлялося, що чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники співробітників центру зайнятості в Ньюкаслі на північному сході Англії.

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