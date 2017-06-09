У Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком

П'ятниця, 09 червня 2017, 12:35

У британському Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком у місцевому центрі зайнятості.

Про це повідомляє британська поліція у своєму Twitter.

"Можна вважати, що всі заручники звільнені та що чоловік, про якого йдеться, є єдиною особою, яка залишилася у будівлі", - йдеться у заяві поліції.

It is believed that all the hostages have been released and that the man concerned is the only person who remains in the building. — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 червня 2017 р.

Повідомляється також, що поліція не розглядає захоплення заручників як теракт.

Окрім того, поліція спростовує інформацію, яка з'явилася у соцмережа, про поранених.

Раніше повідомлялося, що чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники співробітників центру зайнятості в Ньюкаслі на північному сході Англії.