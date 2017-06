У Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком

У британському Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком у місцевому центрі зайнятості.

Про це повідомляє британська поліція у своєму Twitter.

"Можна вважати, що всі заручники звільнені та що чоловік, про якого йдеться, є єдиною особою, яка залишилася у будівлі", - йдеться у заяві поліції.

It is believed that all the hostages have been released and that the man concerned is the only person who remains in the building.