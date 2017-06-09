Знайти
АКТУАЛЬНО

Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня

Тереза Мей сформує новий уряд Великої Британії

Єврокомісія попросила мандат на переговори з РФ щодо "Північного потоку-2"

Король Нідерландів підписав Угоду про асоціацію Україна-ЄС

У Британії порахували 649 з 650 округів: партія Мей втратила більшість

Мей домовилася про коаліцію з північноірландськими юніоністами – ЗМІ



В неділю з Києва до Перемишля поїде "безвізовий потяг" з експертами та журналістами

П'ятниця, 09 червня 2017, 17:42
Версія для друку Коментарі

11 червня, у перший день дії безвізового режиму між Україною та ЄС, з Києва до Перемишля вирушить "Перший безвізовий поїзд" з активістами, експертами та журналістами.

Захід організовано ГО "Європа без бар’єрів" та партнерами з інтернет-видання "Європейська правда" й Інституту світової політики, що виборювали безвізовий режим, йдеться на сайті "Європи без бар’єрів".

"Метою подорожі є символічний акт першого перетину кордону з ЄС за безвізового режиму, а також публічне обговорення і рефлексія питань свободи пересування в сучасному світі, шляху України до безвізового режиму, значення його набуття", - пояснюють організатори.

Загалом першу символічну безвізову подорож до ЄС  в рамках заходу здійснять 40 громадських активістів, аналітиків, експертів, митців і журналістів – тих, хто працював над його досягненням.

Перед відправленням потяга на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться "церемонія прощання з візовим режимом" за участі віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе та посла Польщі в Україні Яна Пєкло. У Польщі потяг зустрічатиме посол України в Польщі Андрій Дещиця та екс-депутат Європарламенту Павєл Залєвський.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:00
Терорист Андерс Брейвік змінив ім’я
18:43
Під час саміту G20 у Гамбурзі заборонять демонстрації
18:41
Порошенко у Києві запустить символічний "таймер безвізу"
18:28
Переговори щодо возз'єднання Кіпру відновляться 28 червня
18:22
Порошенко в день запровадження безвізу зустрінеться з президентом Словаччини
17:58
В аеропорту Манчестера екстрено сів літак Thomson Airways після відмови двигуна
17:42
В неділю з Києва до Перемишля поїде "безвізовий потяг" з експертами та журналістами
17:19
Падіння вертольота в Болгарії: загинув командир екіпажу
17:15
Трамп подасть скаргу на екс-директора ФБР Комі у Мін’юст та Сенат США
17:01
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Консерватори починають та не виграють: як вибори на старті Brexit змінюють владу Британії

Терористичні акти в Британії – вибух у Манчестері 22 травня та напад на пішоходів у Лондоні в останній тиждень перед виборами цілковито змінили передвиборчу риторику. Лондон фактично повністю підтримав лейбористів, проголосувавши проти чинного уряду...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Що змінив для України "закон про НАТО" та як не зупинитися на півдорозі до Альянсу

Є кілька важливих перепон нашому вступу до НАТО: відсутність волі країн-членів, неготовність України до членства та відкритий збройний конфлікт з Росією. Але жодна з них не може бути достатньою підставою для того, щоби Київ припинив зближення з Альянсом...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  