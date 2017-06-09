В неділю з Києва до Перемишля поїде "безвізовий потяг" з експертами та журналістами

П'ятниця, 09 червня 2017, 17:42

11 червня, у перший день дії безвізового режиму між Україною та ЄС, з Києва до Перемишля вирушить "Перший безвізовий поїзд" з активістами, експертами та журналістами.

Захід організовано ГО "Європа без бар’єрів" та партнерами з інтернет-видання "Європейська правда" й Інституту світової політики, що виборювали безвізовий режим, йдеться на сайті "Європи без бар’єрів".

"Метою подорожі є символічний акт першого перетину кордону з ЄС за безвізового режиму, а також публічне обговорення і рефлексія питань свободи пересування в сучасному світі, шляху України до безвізового режиму, значення його набуття", - пояснюють організатори.

Загалом першу символічну безвізову подорож до ЄС в рамках заходу здійснять 40 громадських активістів, аналітиків, експертів, митців і журналістів – тих, хто працював над його досягненням.

Перед відправленням потяга на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться "церемонія прощання з візовим режимом" за участі віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе та посла Польщі в Україні Яна Пєкло. У Польщі потяг зустрічатиме посол України в Польщі Андрій Дещиця та екс-депутат Європарламенту Павєл Залєвський.