Німеччина і США закликали послабити блокаду Катару

П'ятниця, 09 червня 2017, 20:58

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав зняти блокаду Катару сусідніми державами.

Про це він сказав після зустрічі з главою МЗС Катару у Німеччині, повідомляє BBC.

Зокрема, Габріель закликав до припинення "морської і повітряної блокади Катару.

Він також наголосив на необхідності дипломатичного вирішення кризи, що склалася.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон також вважає, що країни Перської затоки повинні послабити блокаду Катару.

Він наголосив, що блокада має гуманітарні наслідки.

В той же час, за словами Тіллерсона, влада Катару має робити більше у боротьбі з фінансуванням терористичних організацій.

Нагадаємо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.