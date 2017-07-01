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Україна почала головувати в ОЧЕС

Субота, 01 липня 2017, 10:14
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1 липня Україна почала головувати в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Як раніше повідомили в МЗС України, українське головування буде зосереджене на проблемах економічного співробітництва в умовах безпекової кризи в регіоні.

Серед пріоритетів України є реалізація багатосторонніх регіональних проектів, зокрема в сфері транспорту. У зв’язку з цим у планах українського головування провести зустріч міністрів транспорту та низку заходів на експертному рівні.

Головування України, яке вона перейняла від Туреччини, триватиме півроку.

ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку в басейні Чорного моря.

На сьогодні організація об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан. Штаб-квартира організації розташована у Стамбулі.

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